Савельев рассказал, откроют ли пляжи Сочи и Крыма после разлива мазута

Прогноз относительно начала курортного сезона в Сочи, Крыму и Севастополе после аварии танкеров с мазутом в Керченском проливе благоприятен. Об этом в пятницу, 28 февраля, рассказал заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.

Вице-премьер уточнил, что принимать решение о запуске курортного сезона будет Роспотребнадзор, предварительно проанализировав все важнейшие показатели. Решать, открывать ли для туристов пляжи в Анапе и Темрюкском районе, будут дополнительно, сообщает ТАСС.

Тем временем россиянам раскрыли лайфхак, как сэкономить на летнем отпуске. Главное — все спланировать и оплатить уже сейчас. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что у россиян имеется возможность купить дешевые туры с вылетами из Армении или Грузии.

Кроме того, турагент рассказал, когда покупать путевку в Турцию, чтобы не переплатить. Он отметил, что сейчас в турагентствах нет ажиотажа на фоне снижения курса доллара, однако рекомендуется не затягивать с покупкой путевки.