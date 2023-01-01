Сына-школьника не пускали к Инне Чуриковой

Прошло два года как не стало легендарной актрисы Инны Чуриковой и ее мужа, известного режиссера Глеба Панфилова. Она умерла в январе 2023 года. Супруг пережил ее чуть более чем на полгода. Его не стало в августе 2023 года. Единственный сын Иван старается продолжать дело родителей: он тоже актер, а еще юрист, продюсер, режиссер.

В свежем интервью Иван Панфилов рассказал, что редко видел родителей, одно время его к матери даже не пускали. Однако он совершенно спокойно к этому относится. Наоборот, он ими гордится.

"Когда я только пошел в школу, мама уехала на съемки в Венгрию. Они длились полтора года. И она приезжала лишь ненадолго, но меня к ней не пускали. Я привык редко видеть ее. А сейчас пришло осознание, что родителей больше нет. И да, я их люблю. Каждый день", - признался Панфилов в программы "Вечер на семи холмах" на "Радио 7".

После школы сын Чуриковой и Панфилова поступил в МГИМО. Он стал юристом, но не международником, а отправился работать на телевизионный завод "Рубин". По словам Ивана, мать не хотела отпускать его за границу.

"Говорила: "Сынок, ну вот, бабушка у тебя старенькая, да и я нездорова. Подумай, куда ж ты уедешь?" И я никуда не поехал. Да и доход на заводе был больше, чем стипендия у молодых дипломатов", - сообщил Иван.

И все же в 2008 году Панфилов уехал в Великобританию. Он отправился в Лондон учиться. Как ни странно, именно в то время отец и сын сблизились. У них нашлось много общих тем, они стали вместе обсуждать и писать сценарии. "Находясь на расстоянии, мы стали только ближе", - отметил сын актрисы и режиссера.

Чурикова и Панфилов прожили вместе 50 лет. Сын считает их историю уникальной. Он сообщил:

"Среди моих друзей многие разбежались в пандемию. А мама и папа пережили все: времена и хлебные, и бедные. Они могли ночь напролёт разговаривать друг с другом, а потом смеяться. И эти моменты до сих пор вспоминаю".