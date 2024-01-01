"В кадре": Правительство Москвы проводит HR-премию в сфере управления персоналом в госсекторе

Правительство Москвы организовывает Премию в сфере управления персоналом в госсекторе "В кадре". Мероприятие реализуется по решению Мэра Москвы. Прием заявок продлится до 11 июля 2025 года.

Участвовать могут сотрудники и руководители из кадровой сферы со всей страны. Они представят проекты, которые позволяют находить и удерживать специалистов, способствуют благополучию сотрудников или мотивируют работать на благо жителей.

Экспертное жюри рассмотрит лучшие HR-решения, которые позволили организациям-участникам добиться значимых результатов в 2024 году. Это могут быть внутренние каналы коммуникации, программы стажировки и обучения сотрудников, цифровые образовательные продукты, командные мероприятия или другие проекты.

"Премия позволит отметить наших коллег, которые в непростых условиях дефицита кадров формируют лучшие команды и нацелены на то, чтобы госсектор оставался привлекательным и надежным работодателем. Мы точно знаем, что работа на благо жителей — не просто работа. И за каждым улучшением в регионе, городе, поселке в первую очередь стоят неравнодушные профессионалы. Именно благодаря им появляются обновленные поликлиники, благоустроенные улицы, доступные цифровые сервисы, удобный транспорт и тысячи других возможностей для комфортной жизни. Лучшие кадровые решения выберут независимые эксперты. И мы будем рады рассказать о них всей стране", — отметила Ксения Александрова, директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов Правительства Москвы.

Всего в Премии четыре номинации: "Секрет удачного кадра: привлечение", "В фокусе: удержание", "Академия талантов: развитие" и "Новый ракурс: HR-инновации". Победители будут выбираться по трем категориям: среди федеральных ведомств, региональных команд и организаций Москвы. Оценивать проекты будут представители госорганизаций, эксперты рынка, топ-руководители крупных компаний.

По итогам конкурса определятся 12 победителей, для которых предусмотрены денежные призы, и 24 лауреата. Торжественная церемония награждения пройдет на одной из ярких площадок столицы, а лучшие проекты будут опубликованы на сайте Премии, чтобы сотрудники и руководители из кадровой сферы со всей страны могли перенять успешные практики и вдохновиться на новые достижения.

Премия станет масштабным ежегодным событием в HR-отрасли.

Правительство Москвы успешно работает над развитием бренда работодателя и формирует современную комплексную кадровую систему для команд столичных органов власти, которая учитывает потребности городских отраслей. По итогам 2024 года Правительство Москвы вошло в список лучших работодателей страны. В рейтинге крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter оно занимает 14-е место в топе крупнейших компаний и 1-е место в отрасли "Государственная служба и организации".