Президент США Дональд Трамп постоянно говорит "российскими тезисами" и все сильнее отдаляется от Европы. На это посетовала в пятницу, 28 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам руководителя евродипломатии, она некомфортно чувствует себя на фоне того, что представители вашингтонской администрации без конца "повторяют российские нарративы и тезисы" в контексте урегулирования конфликта на Украине.

При этом "заявления в наш адрес резкие", тогда как "заявления, касающиеся России, очень дружелюбные", отметила Каллас. Она призналась, что такая резкая смена политики Соединенных Штатов внушает тревогу: Вашингтон отдаляется от Европы, сближаясь с "новыми друзьями", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что государствам — членам Евросоюза следовало бы отказаться от "счастливой вассализации" в отношениях с Соединенными Штатами и "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти".

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев отмечал, что Европа желает "отхватить себе кусок украинского пирога" и не останется в стороне, когда Вашингтон заберет себе ресурсы Украины.