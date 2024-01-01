Анна Седокова: "Я заставляю себя быть нормальной"

В начале декабря 2024 года Анна Седокова и Янис Тимма развелись. Казалось, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Однако на свой день рождения, 16 декабря, певица бывшего мужа не позвала. А в ночь на 17 декабря Янис Тимма покончил с собой. Узнавшая страшную новость Седокова с нервным срывом попала в больницу.

Лишь недавно Анна Седокова вернулась к работе, а также начала обновлять личные странички в социальных сетях. Певица стала выкладывать привычные для общественности фото в обтягивающих нарядах, тем самым демонстрируя постройневшую фигуру. В Сети даже поползли недовольные высказывания пользователей, что Анна показательно "пострадала" и теперь снова вышла на "охоту" по поиску нового возлюбленного.

Однако певица в новом посте, опубликованном в официальном телеграм-канале, дала понять, что это лишь маска, а на самом деле у нее внутри дыра, и горе никуда не ушло.

"Вчера я впервые вышла из дома. Вечером. Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь - это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения. К красивым и счастливым людям. Я просто сидела и смотрела. Играла красивая музыка", - сообщила Анна Седокова.