"Оземпик" или спортзал? Как безопасно похудеть к лету

По всей стране идет обязательный марафон "похудеть к лету". Давка в спортзалах, очереди к диетологам и новое увлечение, наконец дошедшее до нас с запада - уколы разных чудодейственных средств, в первую очередь, "Оземпика". Врачи говорят уже о настоящей эпидемии. Вот только у любого чуда всегда есть побочные эффекты.

Контрабанда сегодня уже не та. Дорогие часы, телефоны, картины и золото с бриллиантами, надёжно спрятанные под двойное дно, больше не в тренде. Вот полтысячи коробок с препаратом "Оземпик" в обычном рейсовом автобусе - это да. Удивились даже много чего повидавшие таможенники. Гражданин Латвии признался: его попросили доставить из Риги в Москву 55 килограммов препарата. А то, что это серьезное преступление, да еще и лекарство перевозилось без необходимого для него температурного режима, водителя не беспокоило. В случае удачи он сорвал бы очень большой куш.

Американская комик-актриса Никки Глейзер говорит чистую правду. Львиная доля зрителей в зале знакома с этим чудо-препаратом. Робби Уильямс просто светится от счастья - наконец-то певцу полегчало. Скинул 14 килограммов. Даже на красной дорожке не может молчать.

Это помешательство началось несколько лет назад. Препарат для лечения сахарного диабета второго типа дал неожиданную побочку. Пациенты теряли аппетит, а с ним - вес. Врачи тут же рекомендовали его для борьбы с ожирением. Принцип действия активного вещества - семаглутида - очень прост. Пища надолго задерживается в желудке. Мозг решает, что организм сыт. Инсулин - в норме. Все счастливы. Эта новость в больничных коридорах надолго не застряла - быстро стала достоянием широких слоёв населения.

"В социальных сетях, насколько я помню, товарищи Кардашьяны все это дело запустили. Илон наш Маск отметился, в том числе. И очень многие другие знаковые личности засветились. Что - вот, смотрите, оказывается, как прекрасно можно привести себя в форму, не напрягаясь. И вы же понимаете, это было ключевым - " не напрягаясь". Люди такое любят", - рассказал Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог.

Доказательства чуда налицо: резко постройневшие сестры Кардашьян, Леди Гага, Маск. Ставшая впервые в жизни изящной Опра Уинфри не перестаёт нагнетать. Мол, надо же что-то делать!

Фарма к такому повороту событий оказалась не готова. Дорогостоящий препарат выпускали исходя из количества реальных пациентов. У диабетиков начались серьёзные проблемы.

"Препарат пропал из аптек. И люди, которым он нужен по жизненным показаниям, не смогли его получить. Был такой период, когда было пусто - покати шаром - во всех аптеках мира", - отметил Алексей Водовозов.

Разумеется, активизировался черный рынок с грязными препаратами. Начался официальный выпуск более доступных аналогов "Оземпика". Британские власти в ближайшие три года собираются ими бесплатно колоть всех страдающих ожирением, лишь бы люди выздоровели и вернулись на работу. Правда, в США подобная инициатива привела к плачевному результату. Расходы на медицину у пациентов увеличились, поскольку болезней после приема препарата прибавилось. Но пропагандисты быстрого похудения не унимаются.

Одно дело - больные. Насмотревшись на стройных звезд, вполне себе здоровые люди, мечтая похудеть к лету, перестали читать инструкции по применению чудо-лекарства. А там черным по белому - список побочек. Тошнота, рвота, диарея, запоры - и это цветочки. Плюс, панкреатит, холецистит, проблемы с почками и лёгкими. Стивен Фрай честно признался: не выдержал таких испытаний, прекратил приём. Вскоре выяснилось, что для поддержания эффекта сидеть на специальной диете и колоть лекарство нужно постоянно. А из-за быстрой потери веса лицо покрывается морщинами. Похудевшие стали резко постаревшими.

"К сожалению, эти изменения необратимы. Исправить это практически невозможно. Поэтому я настоятельно рекомендую женщинам, которые идут таким якобы простым способом, насколько он вообще-то простой, потому что сколько вам потом денег будет стоить это скорректировать? Цены на косметологические услуги очень высокие, а если брать пластическую хирургию лица, то тем более. Никакой здесь экономии не получится", - отметил Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог.

В последние дни появляются совсем уж тревожные новости из-за океана. К перечню побочек от бесконтрольного приема семаглутида добавилась слепота. Люди полностью теряют зрение. Подтверждаются догадки о том, что с приемом семаглутидов здоровый человек вызывает у себя признаки диабета. Именно это заболевание приводит миллионы людей к окулистам. Точную причину слепоты пока не выяснили. Но предполагают, что она связана с быстрым снижением уровня сахара, который отрицательно влияет на кровеносные сосуды. Слепота - это страшно. Но не летально!

В Британии на этой неделе вышли сенсационные статьи с чудовищной новостью: более 80 смертей официально связали с применением "Оземпика" и "Мунджаро". Прилагаются даже фотографии невинных жертв.

Британские медики бьют тревогу и настаивают: нельзя принимать лекарства от ожирения, если они не прописаны врачом. Что касается России, то нелегальный рынок того же "Оземпика" составляет около полутора миллиардов рублей в год. И везут его из Европы, Турции, Арабских Эмиратов. При том, что есть качественные отечественные препараты и аналоги импортных. Цена - не заоблачная. Эксперты уверены: люди купились на понты. Что же до более простых способов сбросить пару-тройку килограммов, пойдя в спортзал или наладив рацион питания, то здесь всему виной обычная лень.

Есть новости и для тех, кто мечтает о волшебной таблетке. Чтобы выпить один раз и ни в чем себе не отказывать. Медицина не стоит на месте. Уже разработан так называемый "полипил" - это когда в одной пилюле находятся несколько препаратов. Сейчас заканчивается третья фаза исследования универсального средства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжается разработка ретард-форм. Эти таблетки, путешествуя по кишечнику, с помощью специальных наполнителей высвобождают действующее вещество в течение суток. Так что можно не ставить будильник и забыть о строгом почасовом режиме приёма. Крошечные контейнеры, которые будут растворяться с разной скоростью, можно печатать на 3D-принтере и собирать, как конструктор "Лего".

Еще более фантастично воспринимается направление, очень активно развивающееся в России. Это наноботы с химическим двигателем. Они смогут доставлять лекарство прямо к цели. Есть одно но: о таблетке от всех болезней нужно срочно прекращать мечтать.

"Мы не сможем создать универсальное средство - "от всего". Такого быть не может в принципе. Так что активность, нормальное питание, нормальный сон, стресс-менеджмент - то, что называется. Я понимаю, что избегать его невозможно. Стресс - кругом. Но работать с ним вполне реально. И плюс, социальная активность и прочая познавательная деятельность. Вот это ключ к долгой и, я бы даже сказал, немножко счастливой жизни", - рассказал Алексей Водовозов.

И еще одна отличная новость накануне весны. Оказывается, для полного счастья зожнику просто необходимо общение. Какое угодно, даже онлайн. Доктора говорят: главное - чтобы никто, в любой весовой категории, не был одиноким.