Запрос на переосмысление ценностей: Ватикан готовится к конклаву

Ватикан готовится к конклаву. Даже если папа Франциск сможет победить тяжелую болезнь, он почти наверняка уйдёт в отставку по состоянию здоровья. Так что пресса и добрые католики по всему миру заговорили о будущем Святого престола, тем более что борьба за кольцо рыбака на фоне очевидного раскола Римской католической церкви на консерваторов и реформаторов будет очень серьезной. Представители же Ватикана призывают молиться о здоровье 88-летнего понтифика, а не обсуждать "пророчества о папах" и скором Апокалипсисе. Но разговоры о том, к чему теперь готовиться Граду и Миру, уже не остановить.

Сводки из римской больницы Агустино Джамелли, куда еще 14 февраля с диагнозом двусторонняя пневмония был госпитализирован папа, всю неделю одна пространнее другой. Состояние то критическое, то сложное. Понтифик никого не принимает, но вроде как уже приступил к работе. Хорошо спит, слушает мессы, утром позавтракал. Насчет обеда и ужина тактично умалчивают. Зато тщательно оберегают покой Франциска. Полностью оцепив периметр клиники.

Всё последнее время 88-летний Франциск передвигался в инвалидном кресле, часто пропускал важные мероприятия. Ватикан уверяет – папа идёт на поправку! Но закономерных вопросов от этого меньше не становится.

"В таких случаях я всегда думаю о том, какими будут следующие шаги. Как всё будет дальше? Каким будет папа, которого изберут после Франциска?" – задается вопросом Майкл Валенсия.

Ответ на первый вопрос регламентирован до мелочей. Отсюда и сообщения некоторых европейских СМИ о том, что швейцарская гвардия начала подготовку к траурным мероприятиям. Плюс к этому, слухи о том, что Франциск, подобно предшественнику папе Бенедикту XVI, подумывает досрочно уйти на покой. И якобы даже уже подготовил заявление. Ну а дальше в любом случае то самое увлекательное мероприятие, за которым, как за захватывающим сериалом, неизменно следит весь мир – конклав.

Само слово конклав не зря переводится как "запертые на ключ". Процедура голосования проходит в режиме строжайшей секретности. Кардиналам запрещено покидать здание, пока они не изберут нового понтифика. Доходило до абсурда, в 13 веке в Витербо, где тогда избирали папу, церковные мужи не могли определиться целых 2 года 9 месяцев. Чтобы как-то простимулировать процесс, выборщиков стали хуже кормить. И даже разобрали крышу зала заседаний. Собственно, с той поры процедуру упростили - победителю нужно заручиться 2/3 голосов.

Ну а там, за закрытыми дверями, вполне себе мирские интриги и подковерные игры. Понтификом де юре может стать любой мужчина-католик, даже без сана. Но по традиции выбирают кого-то из кардиналов. Ведь быть папой - это не только читать проповеди и служить торжественные литургии. Но и определять политику Ватикана. Быть посредником. Встречаться с мировыми лидерами – словом, тонкое искусство.

"Ватикан - это политическая, религиозная и финансовая структура правления. Которая использует все свои возможности как церковь. Имеется в виду все институты, структуры, ордена, чтобы реализовывать политику на мировом уровне. И входить в союзы с теми или иными силами, государствами или транснациональными структурами, для того чтобы совместно реализовывать те или иные задачи", - пояснила Ольга Четверикова, кандидат исторических наук, доцент.

Франциск - первый папа не Нового света, иезуит - тот еще интриган. Поговаривают – долго и тщательно готовит операцию "Преемник". Например, изрядно подчистил конклав после своего предшественника – консерватора. Из 138 голосующих кардиналов 111 получили свои "красные шапочки" именно от Франциска. Этот конклав уже называют самым политизированным. Итальянцев там теперь минимум в новейшей истории. Зато есть представители 72 стран. Включая, например, Иран и Сербию. Реформы, считает Франциск, после его смерти должны быть продолжены. Среди папских фаворитов – потенциальных преемников называют "папабилями" - госсекретарь Ватикана Пьетро Пароллин и спецпосланник Святого Престола по урегулированию украинского кризиса кардинал Маттео Дзуппи. Хотя есть и более экзотические варианты. Вроде первого папы азиата – самого медийного кардинала – филиппинца Луиса Тагле или сразу нескольких чернокожих кардиналов. Учитывая, что католическая паства прирастает именно за счет стран Африки и Азии. Старый Свет, напротив, стремительно разочаровывается в католицизме. Не редки случаи перехода в православие.

"С моей точки зрения, Ватикан может вернуться к традиции: папа - итальянского происхождения, которые, как считается, лучше понимают куриальное устройство и административное устройство Ватикана, его управления. И являются такими объединяющими", - отметил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

Ведь многим и в рядах самой церкви кажется – Святой престол свернул куда-то не туда. И тут тоже не обошлось без так называемого "Эффекта Трампа". Имя ему Рэймонд Бёрк – по совпадению тоже американец - кардинал. Который, полагают многие, став папой, может вернуть церковь в лоно истинных ценностей.

А еще кардинал Бёрк пользуется безоговорочной поддержкой действующей американской администрации. Многие представители которой, включая вице-президента, госсекретаря, директора ЦРУ и министра здравоохранения – рьяные католики. Так что и политический фактор тоже никто не отменяет.

"Есть определенный запрос на новое осмысление ценностей. На новое осмысление того, что представляют из себя определенные принципы жизни, политкорректности. Действительно, все устали от диктата так называемой неолиберальной идеологии, политкорректности с этим связанной. Диктатуры меньшинств, гендерной идеологии, гендерной политики. Я согласен с тем, что и церковь стоит уже перед новым судьбоносным выбором", - отметил Роман Лункин.

Тем более, что папский век в большинстве своем, увы, не долог. Понтификом как правило становится мужчина уже совсем преклонного возраста. О молодом киношном папе пастве теперь остается только мечтать.

"Чтобы занять этот пост, нужно быть посвящённым в очень многие серьезные знания и тайны. Что доступно только, естественно, с возрастом. Чтобы достигнуть такого состояния, когда ты будешь, сумеешь разбираться во всех технологиях и механизмах мировой политики, необходимо пройти определенную ступень", - пояснила Ольга Четверикова.

Свою роль сыграли знаменитые относительно молодые папы из рода Борджиа, которые в 15 веке кутили так, что вся Европа даже в те времена стыдливо прятала глаза. С возрастом, правда, у понтификов обостряются другие проблемы. Например, портится характер.

В общем, бывало всякое, куда интереснее - что будет? Вот, например, как считают, предсказание Нострадамуса на этот год: "Благодаря смерти очень старого понтифика… будет избран римлянин в добром возрасте. О нем будут говорить, что он ослабляет свою епархию… но он будет долго сидеть и заниматься активной деятельностью".

Но это если, конечно, изберут. Есть ведь и другое – куда более мрачное "Пророчество о папах". Оно впервые опубликовано в 1595 году. И якобы написано Святым Малахием – архиепископом, который жил в Ирландии в XII веке. Подлинность документа, правда, не подтверждается. Он содержит 112 характеристик пап – вплоть до Страшного Суда и второго пришествия. Папа Франциск, по логике Малахия, последний.

Фамилия папы Франциска – Бергольо - как и имя апостола Петра, в переводе означает камень. К тому же, и имя понтифик взял в честь Франциска Ассизского. Которого в миру звали Джованни Франческо ди Пьетро – то есть тоже Пётр. И пусть кому-то такая аргументация кажется излишне сложной, с одним трудно не согласиться. Такой как сейчас католической церкви осталось быть не долго.