Возвращение зарубежных брендов в Россию: что об этом говорят эксперты

То, что Россия и США наконец вновь начали разговаривать друг с другом, естественным образом повлекло за собой массу предположений если не о полном снятии санкций с России в самых разных областях, то о некотором их ослаблении. Новости об отмене отмены культуры, о возвращение западных компаний, о выходе в наш прокат американского кино, подвижки в спорте и в экономике приходят сегодня чуть ли не ежедневно. Запад, конечно, проживёт без нашей культуры и уж точно обойдётся без наших гимнасток и биатлонистов, но вот наш рынок для него - потеря крайне болезненная. Как и наши полезные ископаемые. Вот только вряд ли стоит обольщаться и верить, что все будет как прежде.

Против России на данный момент действует больше 18 тысяч санкций. Причем, 6 тысяч – на совести американцев. Вводить ограничения начали еще в 2014 году после возвращения Крыма. Продолжили и в 2017-м, когда на свой первый срок в Белом доме заступил Дональд Трамп. С началом спецоперации санкции стали выпускать уже со скоростью бешеного принтера. Западные страны делали это часто без оглядки на убытки для собственных экономик.

И если в случае с западом антироссийские санкции приносили только вред, то у нас, кроме недополученной прибыли, были и плюсы. Импортозамещение начало активно развиваться после 2014 года, а с 2022-го успешно заменило большинство иностранных товаров, пусть и не во всех сферах.

"Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем, отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных", - отметил Путин.

Именно поэтому, считает Владимир Путин, в вопросе возвращения западных компаний на российский рынок следует проявлять осторожность.

Правительство регулировать готово. Глава Минпромторга Антон Алиханов сразу предупредил, что никого с распростертыми объятиями обратно Россия не ждет. Право на прощение придется заслужить. И заплатить за свое поведение. На российский рынок будут пускать только те компании, в которых страна заинтересована сама.

За период введения санкций российская система преференций в государственных закупках серьезно изменилась. Для совместных с иностранцами проектов созданы условия по локализации, передаче технологий и контролю со стороны отечественных игроков. От этих принципов, заявляет министр, Россия отступать не станет. С реальностью, которую иностранным компаниям теперь придется иметь в виду, на неделе познакомились представители компании "Рено". Руководитель автогиганта заявил, что не прочь вернуться в Россию и возобновить производство в Москве. У Сергея Собянина на этот счет свое мнение: "Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит".

По мнению главы "АвтоВАЗа", для того, чтобы только начать рассматривать вопрос о возвращении "Рено" на отечественный рынок, компания должна вернуть российскому производителю более 110 миллиардов рублей, которые были потрачены на обновление производства после бегства французского бренда.

Автомобильная промышленность – особенно актуальная тема в контексте санкций. Западные компании, в первую очередь немецкие и американские, а также некоторые азиатские, потеряли десятки миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Некоторые, как, например, "Фольксваген", страдают от системного кризиса и вынуждены не только сокращать персонал, но и закрывать производства. Тем более что уничтожение "Северных потоков" резко увеличило затраты на электроэнергию. Автоконцерны и рады бы вернуться в Россию, но для начала им придется понять смысл русской поговорки: вход – рубль, выход – два. А за возвращение – уже и три по справедливости.

У азиатских брендов шансы на возвращение чуть выше. Та же "Киа" уже начала поиск сотрудников, а головная компания "Хендэ" примет решение до конца года. В вопросе возвращения товаров народного потребления ко всем иностранным компаниям будет индивидуальный подход. Но будет и общее. Например, требование работы во всех российских регионах, в том числе и новых.

Интересы российского бизнеса нужно защищать не только здесь и сейчас, но и обезопасить от возможных проблем в будущем, считает глава МИД Сергей Лавров:

"Надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики на случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги".

Тем более, что Трамп, хотя и демонстрирует прагматичный подход, но все же не в состоянии отвечать за будущее. Руководить Соединенными Штатами ему осталось меньше четырех лет. Лучший выход для России в такой ситуации – производственная независимость.

"Развивать свое производство. Желательно во всех критически важных отраслях экономики. От самолётостроения до автомобилестроения, пусть это даже не будет очень высокого качества, но будет свое. До сельского хозяйства и пищевой промышленности. Придут они – потом уйдут. Да, такое возможно. Главное, чтобы у нас по итогам этих санкционных историй с западом был выработан грамотный подход: в конце концов нужно заботиться о полном цикле важных узловых элементов, нужных в экономике", - отметил Алексей Бобровский, директор Института изучения мировых рынков.

Параллельно с экономикой, о пересмотре культуры отмены начинают говорить и в других сферах. На ближайшее время в российских кинотеатрах запланированы 42 премьеры американских фильмов, и это не считая повтора старых кинолент.

Есть подвижки и в спорте. На неделе трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов наделал шума в Италии, выиграв гонку "Лунный свет Южного Тироля". Это первое участие российского лыжника в международных стартах после запрета в 2022 году. Заявился на гонку Большунов в частном порядке, а когда его спросили, как удалось обойти ограничения, отшутился, что получил разрешение лично от Трампа. На самом деле все было проще. Организаторы понимали, что участие звезды уровня Большунова добавит старту зрелищности и позволит продать больше билетов. Олимпийские функционеры также почувствовали оттепель – МОК предложил рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Пока, впрочем, решения не приняты, есть только устные заявления. Также на словах Дональд Трамп может обещать России совместное сотрудничество во всех сферах. Тем более что это выгодно не только нам, но и Соединенным Штатам. И к таким обещаниям нужно подходить спокойно и прагматично, считают эксперты. Получать от них выгоду здесь и сейчас, не надеясь на то, что оттепель будет вечной. Пока мир находится на стадии трансформации. Он уже не однополярный, но многие сателлиты США все еще прислушиваются к старшему товарищу.

"Например, по медицинскому оборудованию свои планы в работе с российским рынком изменили южнокорейские партнеры. То есть для них важно: если американцы возвращаются, то и нам можно. А это важно для российской экономики. Важен не американский капитал как таковой, в конце концов капитал мы и сами найдем. Нам важно, чтобы все остальные видели: нет риска вторичных санкций. Потому что европейских вторичных санкций мало кто будет бояться. А вот американских все-таки опасались, опасались всерьез", - рассказал Алексей Бобровский.

Желание США изменить подход к санкциям имеет не только чисто экономическую, но и важную политическую подоплеку. Об этом абсолютно открыто на неделе высказался госсекретарь Марк Рубио:

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью разорвать их отношения с китайцами. Я также не думаю, что то, что Китай и Россия наступают друг другу на пятки, хорошо для глобальной стабильности, потому что они обе являются ядерными державами. Более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если Москва станет "постоянным младшим товарищем" Пекина".

Американцы здесь не изобретают велосипед, а действуют строго по методичке. Полвека назад известный предшественник Рубио Генри Киссинджер сумел разделить и даже поссорить Россию и Китай. С той лишь разницей, что в том случае пряник в виде совместных проектов и инвестиций предложили не Москве, а Пекину. В краткосрочной перспективе это сработало, но затем ударило по самим США – Китай стал их конкурентом, а по многим показателям обошел.

Марк Рубио, впрочем, делает еще одну принципиальную ошибку в формулировках. Американцы, с их силовым подходом к бизнесу, просто не представляют, что существует равноправное партнерство. Россия же, несмотря на заявления некоторых западных СМИ о развороте на запад с приходом Трампа, на самом деле никуда не разворачивается. А просто хочет выстраивать нормальные отношения со всеми заинтересованными сторонами. При этом не забывая о восточных партнерах, в которых у нее было поводов усомниться. К тому же, история учит, что за теплыми словами запада всегда может последовать холодный душ. Вот и сейчас, после всех заявлений Трампа о желании наладить отношения, президент Соединенных Штатов своей подписью продлил санкции против России еще на один год.