Шмыгаль рассказал, что Киев будет делать после заключения сделки с США

Украинские власти уже планируют свои дальнейшие действия, готовясь к подписанию соглашения с Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Об этом рассказал в пятницу, 28 февраля, глава кабмина Украины Денис Шмыгаль.

Политик, которого цитирует "РБК-Украина", заявил, что за подписанием соответствующего документа последует создание делегации, которая получит директивы, а дальше "будет происходить работа между правительствами Украины и США".

Киеву и Вашингтону предстоит проработать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления Украины, причем содержимое украинских недр и госсобственность не будут передаваться Соединенным Штатам, подчеркнул Шмыгаль.

Ранее директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт рассказал, что соглашение с Киевом по редкоземельным металлам должно принести Вашингтону не менее 20 миллиардов долларов, а в действительности сумма сделки гораздо больше.

Между тем первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев отмечал, что Европа желает "отхватить себе кусок украинского пирога" и не останется в стороне, когда Вашингтон заберет себе ресурсы Украины.