Департамент Маска просочился в десятки правительственных структур США

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США, курируемое Илоном Маском, действует с такой скоростью, что повергает госслужащих в шок. DOGE уже "просочилось" более чем в 20 правительственных ведомств, пишет газета The New York Times.

По данным издания, ведомство Илона Маска инициирует резкие изменения. Отменить нововведения удается с трудом, даже по решению судов.

Эксперты газеты подчеркивает, что из-за скорости, с которой действует DOGE, многие принимаемые против этих действий правовые меры за ним просто не успевают. В качестве примера издание приводит историю с Агентством США по международному развитию (USAID), которое усилиями DOGE было фактически ликвидировано.