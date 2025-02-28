Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом замотивирует США расследовать нарушения Киева. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что перепалка между Зеленским и Трампом, вероятно, ускорит усилия по расследованию трат, мошенничества и злоупотреблений с переданной Украине помощью от США", - говорится в сообщении.

Переговоры Трампа и Зеленского были завершены досрочно. Президент США попросил коллегу уехать после публичной перепалки в Белом доме.

Ранее сделку Киева с Вашингтоном назвали попыткой Зеленского сохранить власть. Цепляясь за власть изо всех сил, глава киевского режима готов даже на решения, вредные для Украины. США, со своей стороны, продавливают эту сделку ради собственной выгоды, отмечают эксперты.

При этом Трамп заявлял, что Вашингтон не намерен предлагать украинским властям какие-то новые гарантии безопасности. По его словам, этим должна заниматься Европа.