Женатый любовник так и не развелся ради Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце встречается с Петром Дрангой. Популярная актриса и аккордеонист-виртуоз часто посещают светские мероприятия, выкладывают в социальных сетях совместные фотографии и видео, демонстрируя полную идиллию. Петр уже знаком с дочкой Агаты Мией.

Вот только по какой-то причине в Сети мало верят в искренность этого союза. Не только некоторые поклонники, но даже и в кинотусовке упорно шепчутся о том, что у Муцениеце и Дранги пиар-роман. То есть пара делает вид, что встречается, а на самом деле лишь пользуется показушными отношениями для достижения тайных целей.

Так, утверждает "КП", за романом с Дрангой Муцениеце якобы прячет связь с молодым бизнесменом, который женат, поэтому и держит этот роман в секрете. Будто бы и Петр несвободен, и дело тут не в Агате. Но, утверждают люди из окружения актрисы и музыканта, обоим удобно делать вид, что они вместе. Меж тем в кругу приближенных к Агате рассказали о ее тайном возлюбленном, что ради актрисы он так и не развелся:

"Их роман начался два года назад. Они познакомились в гостях у общей подруги. Мужчина уходил от Агаты, потом снова вернулся. Но он по-прежнему несвободен, поэтому Агата и прячет его, изображая страсть с Дрангой".