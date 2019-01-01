Что стало с могилой Юли Началовой спустя 6 лет после похорон

Исполнительница хита "Герой не моего романа скончалась 16 марта 2019 года. Похоронили артистку на престижном Троекуровском кладбище.



Сейчас на могиле Юлии стоит лаконичный памятник из черного камня. На обелиске – фотография с улыбающейся Началовой, даты жизни и строчка из ее детской песни: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака". Рядом – фигура ангела, игрушки, конфеты, лампадки. Поклонники несут своей любимице все это до сих пор. Всегда на могиле Юлии свежие цветы, даже зимой в морозные дни. Вазоны с цветами все заполнены, новый букет положить некуда.

Ажиотаж, который возник вскоре после смерти певицы, утих. Но самые верные фанаты все еще регулярно проведывают артистку. Не забывает о последнем пристанище Началовой и ее семья: на могиле всегда чисто, памятник натерт до блеска, даже засохшие цветы убраны.

Напомним, Юлия Началова скончалась после стремительной болезни. Артистка слишком долго откладывала поход к врачу из-за небольшой раны на ноге, и довела ситуацию до заражения крови. У певицы осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка пошла по стопам мамы, она уже выступает на сцене.