Сотрудники МЧС спасли более 370 рыбаков у побережья Сахалина

В Охотском море у побережья Сахалина сотрудники МЧС спасли 374 рыбака, которые находились на отколовшейся льдине.

Лёд раскололся, и трещина резко увеличивалась в размерах. И почти 400 любителей подледного клёва оказались практически в километре от суши. Операция продолжалась до позднего вечера - чтобы отправить такое количество людей на сушу, задействовали судно на воздушной подушке, вертолет Ми-8.

Сама эвакуация проходила очень напряжено. Некоторые рыбаки отказывались оставлять свои снасти и сани на льду и осложняли процесс спасения. В итоге всё закончилось благополучно, никто не пострадал, всех рыбаков доставили на берег.