Припасенное для традиционного карнавала пиво украли в Германии

Неизвестные попытались сорвать ежегодно проводимый во многих регионах Германии карнавал. Исчезло припасенное для мероприятия пиво: пропало более 100 бочонков, сообщила полиция расположенного на западе страны города Хильден.

Как сказано в сообщении полицейского департамента, стражи порядка расследуют кражу, совершенную в ночь на четверг. Уточняется, что воры взломали два припаркованных в центре города авторефрижератора. В холодильниках хранились заготовленные для карнавальных празднеств бочонки пива объемом от 10 до 50 литров.

Следствие пока не выяснило, каким образом преступники смогли увезти столько пива с места преступления. Предполагается, что для этого им понадобились один или два автофургона или грузовик. Нанесенный материальный ущерб оценивается в 20 тысяч евро, передает РИА Новости.