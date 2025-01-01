Ряд регионов введет минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс

Школьники в 12 субъектах Российской Федерации, желающие продолжить обучение в десятом классе, должны будут набрать установленное минимальное количество баллов по результатам Основного государственного экзамена (ОГЭ). Такую поправку в законодательство подготовил профильный думский комитет.

В соответствующем эксперименте в 2025 году участвуют Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, Северная Осетия — Алания, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Согласно поправкам, на которые ссылается ТАСС, если набрать нужный минимум баллов не получится и вместо десятого класса девятиклассник отправится учиться в среднее специальное учебное заведение, у него будет преимущественное право поступления на бюджетное отделение.

Ранее Рособрнадзор отверг идею отменить ОГЭ для поступающих в колледжи. В ведомстве считают, что полная отмена этой формы аттестации для тех, кто планирует после девятого класса уйти учиться в средние специальные учебные заведения, может иметь отрицательные последствия.

В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать так, чтобы Единый государственный экзамен "не превращался в ответы типа угадайки". Вместе с тем политик подчеркнула, что дискуссии насчет возможного отказа от ЕГЭ пора бы прекратить.