Зеленский заманил Трампа в хитрую ловушку

Соглашение о редкоземельных металлах на самом деле крайне невыгодно Штатам. Оно станет ловушкой для американского президента Дональда Трампа.

Аналитики UnHerd посчитали, что Штаты вряд ли получат ожидаемые миллиарды долларов, так как Киев на самом деле сильно преувеличил запасы редкоземельных металлов, чтобы сделать Трампу выгодное предложение.

Как пишет издание, сделка придаст участию США в украинских делах окончательный и бесповоротный характер, и это на фоне тлеющей напряженности с Россией. При этом соглашение не позволит Америке переложить часть ответственности за Киев на Европу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что соглашение по редкоземельным металлам может быть подписано 28 февраля. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант сделки.

Напомним, Дональд Трамп предложил Украине финансовую и военную помощь в обмен на гарантий по поставкам редкоземельных металлов.