Заводы в Германии ждут поставок российского газа по итогам мирного соглашения

Промышленные предприятия на востоке Германии надеются на возобновление поставок газа из России. На заводах рассчитывают на такой итог заключения устойчивого мирного соглашения по конфликту на Украине, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, промышленники в регионе "воодушевлены усилиями президента США" по прекращению боевых действий на Украине. Возобновление поставок из России позволит германскому бизнесу восстановить свою конкурентоспособность. Сейчас же, после отказа от российского газа, он сталкивается со многими проблемами из-за роста цен на энергоносители.

Подчеркивается, что возобновление небольших поставок трубопроводного газа из России позволило бы снизить цены на топливо не только в Германии, но и в целом по Европе. Использовать для этого можно транзит через Украину, а также сохранившуюся ветку "Северного потока". Эксперты поясняют что сам процесс возобновления поставок не может пройти быстро: многие компании уже переориентировались на более дорогой сжиженный природный газ из других стран.