В России проведут историческую интеллектуальную игру "1418"

20 марта "Волонтёры Победы" совместно с партией "Единая Россия" организуют серию трансляций Международной исторической интеллектуальной игры "1418". Она проводится для подготовки к Международной историко-просветительской акции "Диктант Победы".

Игра объединит участников не только из России, но и из других стран. Для удобства игроков их разных стран и регионов России в один день пройдёт 4 игры для смежных федеральных округов, а также 3 игры на иностранных языках: английском, испанском и французском.

Принять участие в игре может любой желающий, но претендовать на подарки смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от 3 до 10 человек включая капитана и прошедшие предварительную регистрацию.