Ира Пинчук сама заплатила хакерам, чтобы прочитать переписки Арая

Ира и Арай разъехались после грандиозного скандала. Пинчук, узнав о том, что ее муж посещал салоны интимного массажа, подала на развод.

Неверность Чобаняна раскрыли хакеры, укравшие его аккаунт в соцсети. Преступники выставили в Сеть переписки Арая с девушками. Ира была шокирована. Она рыдала и не знала, как быть дальше. Справившись с эмоциями, звезда "Дома-2" заявила, что не будет ничего предпринимать, пока не проверит достоверность слитой информации.



Спустя пару дней Пинчук вышла на связь и объявила, что все оказалось правдой, муж ей не верен. Ира собрала вещи Арая и объявила о разводе.

У многих остались вопросы — что было в переписках, как Пинчук смогла так быстро узнать правду, кто взломал Чобаняна? На некоторые из них ответили сам Арай. Мужчина заявил, что его жена заплатила хакерам. Мол, злоумышленники предлагали и ему сделку, но мужчина не поверил, что ему вернут аккаунт, если он заплатит деньги. Ира же не стала скупиться и получила доступ к профилю мужа.

И если Арай говорит, что в его соцсетях были просто обсуждения девушек с друзьями, невинный флирт, то Пинчук выдала совсем другое.

"Я заплатила хакеру, потому что понимала, когда Арай получит свой аккаунт, он почистит переписки, и я никогда не узнаю правду. Я зашла в его аккаунт… Если я вам покажу это "обсуждение девочек", думаю, мало кто так общается. Но помимо этого я прошлась по всем диалогам с того момента, как мы начали встречаться. Я же не дура, чтобы из-за пустяка терять семью… Выяснилось про массажку. Он говорил, что ходил один раз, а оказалось, что не один раз это все было. Вы говорите, что салона интимного массажа мало для того, чтобы разводиться, но мне слабо верится, что если бы Арай узнал, что меня кто-то ублажает долгое время, то он бы с этим смирился. Ладно, допустим, там правда был тайский массаж. Но то, что я увидела своими глазами… Это непростительно! Я не буду вдаваться в подробности, но я никогда в жизни это не прощу. Это грязь!" - заявила Ира.