США выдали агреман на назначение Дарчиева послом в Вашингтоне

Александр Дарчиев в ближайшее время отправится к новому месту службы. Соединенные Штаты передали России ноту с агреманом на назначение российского дипломата послом в США, сообщили в российском МИД.

Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, дипломат отправится в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Днем ранее сообщалось, что, по неофициальным данным, Дарчиев возглавил российскую делегацию на переговорах с американской стороной в Стамбуле. 27 февраля в Турции прошли переговоры между представителями России и США по вопросам работы посольств. Известно, что руководитель департамента Северной Америки МИД ранее работал послом России в Канаде.