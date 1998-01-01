"Особые" отношения Великобритании с США – не более, чем заблуждение, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. В подтверждение он привел в соцсети X фрагмент совместной пресс-конференции британского премьера Кира Стармера и президента США Дональда Трампа.

На пресс-конференции Трамп прервал выступление Стармера, как только речь коснулась Канады. Президент США заявил, что "этого достаточно". "Краткое изложение заблуждений Великобритании относительно "особых отношений", подписал ролик профессор.

Дональд Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом США еще до вступления в должность президента. Канадского премьер-министра Джастина Трюдо он называл губернатором. В начале февраля, после резких высказываний Трюдо, Трамп ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.