Еще одна страна ЕС извинилась за поддержку антироссийской резолюции

Вслед за Сербией свои извинения России принесла Словакия. Глава канцелярии кабмина республики Юрай Гедра назвал поддержку антироссийской резолюции по Украине на Генассамблее ООН ошибкой.

"Хотим извиниться за этот результат и это недоразумение", — сказал Гедра, слова которого передает издание Dennikn.

Первым сожаление о том, как проголосовала его страна выразил глава Сербии Александр Вучич. Он заявил, что это была ошибка и Сербии следовало воздержаться.

Слова Вучича прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия знает о техническом характере ошибки поддержки Сербией антироссийской резолюции в ООН. "Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", — сообщил Песков.