Внучка рассказала, как убивала экс-мэра Самары: отравила, а тело заморозила азотом

Екатерина Бельская дала признательные показания. Девушка рассказала, как убила дедушку с бабушкой, и кто ей в этом помогал.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в декабре прошлого года. Тревогу забили друзья супругов, после того, как месяц не могли до них дозвониться. Под подозрение попала внучка Тарховых Екатерина Бельская, в ее квартире были найдены паспорта Виктора и Натальи.

По версии следствия, девушка расправилась с бабушкой и дедушкой, после чего избавилась от тел при помощи химических веществ. Останки она вынесла из квартиры в пластиковых бочках и выбросила их в мусор. После чего Екатерина обработала квартиру, чтобы не осталось никаких следов преступления. На убийство Бельская решилась из-за денег.

Во время следственного эксперимента девушка призналась в убийстве. Екатерина показала, как выбрасывала в мусорные баки одежду погибших, как избавлялась от следов преступления.

"Также она сообщила о соучастнике преступления — знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск", — говорится в сообщении Следственного комитета России по Самарской области.

Оказалось, что родственников Бельская отравила, а затем заморозила при помощи азота, после чего знакомый Екатерины помог ей избавиться от тел, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Внучке бывшего мэра Самары назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Екатерина Бельская обвиняет по двум статьям — "Убийство двух лиц" и "Мошенничество в крупном размере".