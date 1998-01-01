В Раде пожаловались на беспрецедентный уровень зачистки инфополя

Уровня зачистки информационного пространства, подобного сегодняшнему, на Украине никогда не было. Власти в Киеве активно используют государственную цензуру, заявила депутат Верховной Рады, журналистка Виктория Сюмар.

Депутат работает в сфере медиа с 1998 года. Такой цензуры Сюмар никогда не видела, приводит ее слова партия "Европейская Солидарность".

Более трети опрошенных украинцев назвали ошибкой властей информационную цензуру и сокрытие реального положения дел в стране. Еще одной ошибкой Киева респонденты считают сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств.