От ангелочка с кудряшками не осталось и следа: Галкин* показал, как теперь выглядит его дочь от Пугачевой

Лиза Галкина живет со знаменитой мамой на Кипре. Девочка не была в России больше двух лет, за это время она прониклась западной культурой.

Признанный иноагентом Максим Галкин иногда на своей странице в соцсети показывает, как меняется его дочь. Многие поклонники Примадонны запомнили ее наследницу как кроткую блондинку, ангелочка с кудряшками. Но судя по последним снимкам, Лиза сильно изменилась.



Девочка предстала перед публикой в черном длинном платье, черных массивных ботинках с черным париком на голове. Лиза в точности повторила образ Уэнсдэй Аддамс, героини американского сериала. 11-летняя наследница звезд позировала в холле на фоне лестницы. Светлый интерьер только сильнее оттенял ее мрачный образ.

"К карнавалу готова", — подписал фотографию Галкин*.

Однако народ не оценил образ, даже если он и был создан для маскарада. Пользователи Сети обратили внимание на глаза девочки. Раньше в них был задорный огонек, но сейчас его рассмотреть не удалось.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.