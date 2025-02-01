Российский Су-35С Flanker-M, усовершенствованный вариант Су-27, является грозным истребителем для завоевания превосходства в воздухе. Он пользуется популярностью не только в России, но и в Китае и Индонезии. Разработанный для обеспечения превосходной маневренности и оснащенный современной авионикой, мощными двигателями и высокоэффективной радиолокационной системой, "Фланкер-М" может с высокой точностью поражать множество целей, пишет американское издание 19FortyFive.

Как отметили специалисты, истребитель обладает сверхмощными крейсерскими возможностями, усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы и потенциальными усовершенствованиями радара AESA и ракет большой дальности. Двигатели АЛ-41Ф-1С обеспечивают крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. Все это делает Су-35 важным игроком в современных воздушных боях.

Автор заключает, что Flanker —отличный истребитель, который является преимуществом для ВКС России. Су-35 обладает широкими возможностями для достижения превосходства в воздухе и может изменить баланс сил в бою.