Названы пункты коммюнике ЕС о гарантиях безопасности для Украины, подготовленного к экстренному саммиту Евросоюза. Основные положения документа - невозможность переговоров по Украине без Украины и переговоров о европейской безопасности без Европы.

Экстренный саммит ЕС намечен на 6 марта. Согласно украинскому изданию "Общественное", Евросовет должен подчеркнуть в коммюнике важность того, что перемирие между Москвой и Киевом может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения. Кроме того, Европа требует предоставить крепкие и надежные гарантии безопасности для Украины.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, он планирует на этом саммите донести до лидеров стран Европейского союза, что успех переговоров между Россией и США необходим для мира на Украине. Сийярто подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успехе этих переговоров, поскольку он станет гарантией глобальной и европейской безопасности.