В Курской области российские войска продолжают гнать противника к украинской границе. По данным Минобороны, за неделю группировкой "Север" освобождены четыре населённых пункта - Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина.

Армия России этой ночью продолжила наносить удары по украинским тылам. За семь дней высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками поражены объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, военные аэродромы и склады горючего, а также места производства и хранения вражеских дронов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки "Запад" ликвидировал БМП "Брэдли" американского производства и находящихся рядом боевиков. Разведка засекла выдвижение вражеской техники к передовой.

Неприятель пытался доставить на линию соприкосновения резервы, но у него ничего не вышло. В дело вмешался наш "Фагот", а затем быстро ушёл от ответного удара противника, сообщает "ТВ Центр".