Скрытно заминировал позиции ВСУ: подвиг рядового Филатова

Названы имена новых героев СВО. Рядовой Андрей Филатов, скрытно пробрался к укрепрайону ВСУ и заминировал подступы. Но при отходе попал под миномётный обстрел. Несмотря на ранение, Андрей смог добраться до российских позиций. А на следующий день на установленных боеприпасах подорвались украинская БМП и часть радикалов.

Рядовой Сергей Горащенко во время штурма вражеского опорника уничтожил блиндаж с боевиками. Затем из стрелкового оружия подавил огневую точку и отвлёк неприятеля на себя. Это позволило нашим передовым отрядам атаковать позиции ВСУ с тыла. Противник бежал, бросив убитых и раненых, сообщает "ТВ Центр".