Как изменится жизнь россиян с 1 марта

С наступлением весны россиян ждёт большое количество нововведений. С этого дня будут проиндексированы выплаты военным пенсионерам на 9,5% исходя из реального размера инфляции. В мартовскую пенсию начислят доплату за январь и февраль.

Теперь россияне смогут самостоятельно устанавливать запреты на получение потребительского кредита. Соответствующее заявление можно подать через "Госуслуги", а с осени такая возможность появится и в МФЦ.

С 1 марта дачникам дают ещё три года на освоение земельного участка. Мера касается наделов, расположенных в границах населённых пунктов, садовых и огородных участков. В случае невыполнения требований закона, собственников ждёт изъятие земли.

Сегодня вступает в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Мера не касается чая, кофе и напитков на их основе.