Мошенники заставили россиянку взять несколько кредитов и улететь в Таиланд

Жительница Петербурга стала жертвой уже отработанной схемы мошенников. Двое злоумышленников больше двух месяцев зомбировали 24-летнюю девушку.

Мошенники представились сотрудниками ФСБ. Аферисты убедили петербурженку в том, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан, а доступ к счетам получил признанный в России иноагентом бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который вступил в ВСУ после начала конфликта на Украине. Девушка сильно испугалась и поверила, что ей грозит обвинение в государственной измене. Тогда преступники уговорили ее перевести все свои сбережения — почти 1,7 млн рублей — на "безопасный" счет. Более того, жертва мошенников взяла в кредит около 1,2 млн, и также перевела деньги аферистам.

Мошенники проявили изобретательность и отправили петербурженку в Таиланд, купив ей билет. Аферисты потребовали, чтобы она быстро уехала из России. Но когда пострадавшая была в самолете, и ее телефон был отключен, преступники взялись за родственников перербурженки. У семьи потребовали выкуп за ее возвращение — 4 млн рублей.

Девушка поняла, что стала жертвой мошенников, когда в аэропорту Таиланда встретила россиян и поделилась своей историей. Соотечественники объяснили петербурженке, что именно так и работают аферисты, пишет "Фонтанка".