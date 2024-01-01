Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова вновь отправили в СИЗО. Решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей принял по требованию гособвинения Тамбовский гарнизонный военный суд.

Попов проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Как уточнил адвокат генерала Сергей Буйновский, содержание в СИЗО Попову установлено до 27 апреля, передает "Интерфакс".

Попов был задержан и арестован в мае 2024 года. В июле по решению суда мера пресечения ему была изменена на домашний арест. На нынешнее постановление суда, по словам адвоката, уже подана апелляционная жалоба.