Навка поразила кадрами с разучивающим новый номер на льду Костомаровым

Роман Костомаров, выздоровление которого после комы и ампутации называют чудом, вышел на лед вместе с Татьяной Навкой. Олимпийские чемпионы готовят совместный прокат.

Навка на своей странице в соцсети опубликовала видео, на котором запечатлен фрагмент тренировки. Спортсмены настолько слажено выполняют элементы, что сложно представить, что Костомаров не может передвигаться без протезов.

"Для многих наших с Ромой поклонников — мы были, есть и всегда будем номер 1! И чтобы в жизни не происходило — это навсегда. Мы безумно благодарны за вашу любовь, поддержку и веру", — подписала фигуристка видео.

Роман же в свою очередь рассказал, что впервые посетил спорткомплекс Navka Arena. Олимпийский чемпион сфотографировался на фоне футуристического памятника фигуристке, Роман обнимал ее за ногу.

"Немного покатались с Танюхой. Одно удовольствие кататься, тренироваться и уверен выступать на такой арене", — написал Костомаров в Telegram-канале.

Россиян поразило, как легко скользит по льду Роман. Люди желают ему долгих лет и просят продолжать выступать с показательными номерами. "Господи какое счастье видеть вас в паре, видеть Романа на коньках, да еще в такой шикарной форме!"; "Боже, какая великая сила воли у Романа!"; "Что он творит? Небожитель!" — восхищается народ спортсменом.