Путин подписал закон о ратификации договора о гарантиях безопасности с Минском

Президент России подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Владимир Путин внес документ в Госдуму 5 февраля 2025 года.

Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. В соответствии с договором, Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами. Также Москва и Минск согласились предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах при посягательствах на безопасность любой из двух стран и Союзного государства в целом.

Отдельные положения договора касаются ядерного оружия России. Страны рассматривают его как важный фактор предотвращения военных конфликтов. Кроме того, ядерное оружие - средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, передает ТАСС.