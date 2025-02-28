Трамп назвал контакты с Путиным превосходными

Переговорщики приступили к обсуждению параметров будущего соглашения по украинскому конфликту. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он также назвал свои контакты с российским лидером Владимиром Путиным превосходными, передает РИА Новости. По словам Трампа, Вашингтон не хочет направлять на Украину много вооружений, США хотят окончания конфликта.

Накануне Трамп положительно оценил шаги России по урегулированию на Украине. Американский лидер отметил прогресс. Глава Белого дома заявил, что доверяет президенту России, но с оговоркой: "Доверяй, но проверяй".