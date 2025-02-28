Трамп признался, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским рассказал, что сожалеет о вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

По словам Трампа, он чувствует личную ответственность за это. В то же время американский президент отметил, что занимает нейтральную позицию по конфликту и хотел бы положить ему конец, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что президент США не хотел принимать в Вашингтоне Зеленского. Однако Трампа уговорил французский лидер Эммануэль Макрон.