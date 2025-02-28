Трамп поиздевался над Зеленским при встрече: явился в Белый дом без костюма

В Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Американский лидер не упустил возможность очень дерзко подколоть украинского коллегу.

Трамп встречал Зеленского на крыльце Белого дома. Президент Украины прибыл на бронированном автомобиле, и когда он только вышел из машины, глава США улыбнулся. Оказалось, что Трампа развеселил внешний вид гостя.

Американский лидер для встречи выбрал темно-синий деловой костюм с красным галстуком и значком с флагом США. Зеленский же традиционно пришел в черной кофте, которую заправил в штаны, пишет РИА Новости.

"Он приоделся сегодня", — иронично заметил Трамп и похлопал Зеленского по спине.