Зеленский потребовал у Трампа наказания для Путина

Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу, что сделки по добыче полезных ископаемых недостаточно. Украинский лидер, прибывший в Белый дом на встречу с президентом США, обвинил в развязывании войны Владимира Путина.

По словам Зеленского, войну начал российский президент, и он должен заплатить. Трамп, в свою очередь, сказал, что "находится посередине" - он и за Украину, и за Россию. Американский лидер подчеркнул, что хочет добиться урегулирования конфликта. Трамп подтвердил, что для этого НАТО и Европе необходимо активизировать свои усилия.

Что касается соглашения о добыче полезных ископаемых, то в отчете Белого дома указано: подписывать документ будут не Зеленский и не Трамп. Планируется, что автографы под договором поставят министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.