Трамп: либо Украина идет на сделку, либо США умывают руки

В Вашингтоне проходит встреча президентов США и Украины. Дональд Трамп с порога отчитал коллегу. По его словам, Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к США.

Когда же Владимир Зеленский попытался сказать, что "просто прекращение огня" на Украине не сработает, Трамп ему пригрозил вообще свернуть участие США в этом вопросе. По словам американского лидера, Киеву необходимо пойти на сделку, либо Штаты умывают руки.

"Вы не можете нам говорить „я хочу то, я хочу это“. У Украины большие проблемы в конфликте с Россией. Я знаю, что вы не выигрываете", — отметил он.

Кроме того, президент США считает, что Украина должна быть благодарна Америке. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-пул Белого дома. "Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках. Вы должны быть благодарны нам", — заключил Трамп.