Трамп одернул Зеленского: Киев не вправе диктовать условия

Владимир Зеленский не вправе диктовать, как США должны относиться к конфликту на Украине, подчеркнул Дональд Трамп. Президент США одернул украинского лидера на встрече в Белом доме, указав, что Вашингтон пытается решить проблему.

По словам Трампа, главе киевского режима не надо указывать, как должны себя чувствовать США в этой ситуации. Зеленский не в том положении, чтобы диктовать условия. Американский лидер подчеркнул, что будет чувствовать себя очень хорошо, сильным, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу, что сделки по добыче полезных ископаемых недостаточно. Украинского лидер требовал привлечь к ответственности Россию.