Посол Украины схватилась за голову из-за перепалки Зеленского с Трампом

Весь мир в пятницу вечером напряженно следил за перепалкой, которую устроили президенты Украины и США в прямом эфире во время встречи в Белом доме. Разговор шел на повышенных тонах. Лидеры двух стран не стеснялись перебивать друг друга.

По словам Трампа, Украина имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией. Поэтому Киеву придется придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой. В ответ Зеленский заявил, что Трамп не вправе диктовать, как Украине себя чувствовать по отношению к конфликту.

За происходящим с ужасом наблюдала посол Украины в США Оксана Маркарова. В какой-то момент дипломат схватилась за голову. Реакция Маркаровой попала на видео.