В Вашингтоне проходит встреча лидеров США и Украины. Дональд Трамп недоволен тем, как его коллега ведет переговоры. Глава киевского режима излишне эмоционален и пытается перечить Трампу.

В Киеве считают, что глава Незалежной изначально и планировал устроить перед американцами шоу, ведь у него нет ни одного козыря в рукаве. Как отметил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Зеленский полетел в США без плана действий.

"Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. <…> Он потерял связь с реальностью. Теперь Украина рискует потерять американскую поддержку", — заявил Дубинский на своей странице в соцсети и взмолился Богу хранить эту страну.