В международном аэропорту Тбилиси объявлена эвакуация пассажиров и персонала. Как сообщает грузинское телевидение, предположительно, в аэропорт поступил звонок о взрывном устройстве.

По данным ТАСС, МВД Грузии переадресует запросы о комментариях в Службу государственной безопасности. В спецслужбе, в свою очередь, сообщили местным СМИ, что проводят предусмотренные протоколом мероприятия.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили о финансировании Западом беспорядков в Грузии. По данным СВР, средства для поддержки организаторов уличных манифестаций поступают через представительство Евросоюза в Тбилиси.