Трамп: Зеленский не готов к миру

Дональд Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Владимир Зеленский не готов к миру. По словам американского президента, украинский лидер проявил неуважение к США в Белом доме.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру", - написал Дональд Трамп в своих соцсетях.

Он добавил, что хочет мира.

Также Дональд Трамп заявил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу вечером. Разговор президентов Украины и США быстро перерос в перепалку. Лидеры двух стран не стеснялись перебивать друг друга и повышать голос.

По словам Трампа, Украина имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией. Поэтому Киеву придется придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой. В ответ Зеленский заявил, что Трамп не вправе диктовать, как Украине себя чувствовать по отношению к конфликту.