Трамп выставил Зеленского из Белого дома: "Сможет вернуться, когда будет готов к диалогу"

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершены досрочно. Президент США попросил коллегу уехать после публичной перепалки в Белом доме. Американский лидер заявил, что глава киевского режима сможет вернуться, когда будет готов к диалогу.

"Было удивительно наблюдать, как эмоции влияют на ход разговора. Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру", — сообщил Трамп по итогам прошедшей встречи.

Глава Белого дома отметил, что Зеленский проявил неуважение к США, находясь в священном для американцев Овальном кабинете. "Он сможет вернуться, когда будет готов к конструктивному диалогу и поиску мира", — заключил Трамп.