Fox: Сделку по редкоземельным металлам между США и Украиной отменили

США и Украина не будут подписывать сделку по редкоземельным металлам из-за перепалки, которую Владимир Зеленский и Дональд Трамп устроили в пятницу вечером во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу вечером. Разговор президентов Украины и США быстро перерос в перепалку. Лидеры двух стран не стеснялись перебивать друг друга и повышать голос.

По словам Трампа, Украина имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией. Поэтому Киеву придется придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой. В ответ Зеленский заявил, что Трамп не вправе диктовать, как Украине себя чувствовать по отношению к конфликту.

Наблюдая за происходящим, посол Украины в США схватилась за голову.

Перепалка Зеленского и Трампа завершилась тем, что американский президента фактически выставил украинского лидера из Белого дома. Совместная пресс-конференция была отменена, а Зеленский досрочно покинул резиденцию президента США.

Комментируя итоги встречи, Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.