Наблюдатели назвали переговоры Трампа с Зеленским сигналом Москве

Примечательным и тревожащим назвал исход переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме специалист по истории президентства в Принстонском университете Джулиан Зелизер. По его словам, напряженные разговоры между союзниками и противниками случались и раньше. Однако на таком уровне это происходило всегда за закрытыми дверями.

Зелизер подчеркнул: американские президенты знали, что перед камерами нужно быть дипломатичными, даже если они напряжены. Конечно, союзники знают, насколько это важно. Эксперт назвал переговоры "полным крахом". Вашингтон, по его словам, посылает России четкий сигнал о том, на какой позиции находятся Соединенные Штаты, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершены досрочно. Президент США попросил коллегу уехать после публичной перепалки в Белом доме. Американский лидер заявил, что глава киевского режима сможет вернуться, когда будет готов к диалогу.