Бегство Зеленского после перепалки с Трампом попало на видео

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Дональдом Трампом. Совместная пресс-конференция президентов Украины и США отменена. Также Вашингтон и Киев отменили подписание соглашения по редкоземельным металлам.

На кадрах, которые публикуют американские СМИ, видно, как Владимир Зеленский быстрым шагом выходит из Белого дома и молча садится в свой автомобиль. Несколько секунд огромный внедорожник стоит, после чего медленно направляется к выезду с территории Белого дома.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу вечером. Разговор президентов Украины и США быстро перерос в перепалку. Лидеры двух стран не стеснялись перебивать друг друга и повышать голос.

Перепалка Зеленского и Трампа завершилась тем, что американский президента фактически выставил украинского лидера из Белого дома. Комментируя итоги встречи, Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.