Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершены досрочно после перепалки между президентами. Американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении и попросил его покинуть Белый дом.

В Киеве поведение Зеленского вызвало шок. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима потерял связь с реальностью, а за страну теперь остается только молиться.

На Западе же и вовсе вынесли лидеру Незалежной приговор. Ирландский журналист Чей Боуз после встречи в Белом доме заявил, что "с Зеленским покончено".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне вечером 28 февраля. Главы государств на крыльце Белого дома пожали друг другу руки. Но в Овальном кабинете общение не заладилось. Встреча президентов превратилась в перепалку. В итоге Трамп обвинил Зленского в неуважении и попросил покинуть Белый дом. "Сможет вернуться, когда будет готов к диалогу", — отметил американский лидер.